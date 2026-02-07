Encuentran cuerpo que podría ser de minero

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este viernes de la localización de cuerpos y restos humanos, entre los hay uno con características similares a uno de los diez mineros secuestrados de la empresa canadiense Vizsla Silver, ocurrido el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa.

La FGR detalló en un comunicado que, derivado de las diversas diligencias realizadas en este caso, fue posible "establecer que uno de los cuerpos localizados presenta características similares a las de una de las personas reportadas como desaparecidas"; no obstante, precisó que "se realizan los trabajos correspondientes para confirmar su identidad".

Además, la fiscalía general reiteró que como parte de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) se procedió a la detención de cuatro personas, la cual se llevó a cabo con el apoyo de elementos de la Policía del estado.

La dependencia precisó que estas acciones son el resultado de cateos y operativos por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Defensa y la Guardia Nacional (GN) en el municipio de la Concordia, donde desaparecieron los mineros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí