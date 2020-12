Encuentran muerto a locutor de Nogales

El reconocido locutor Germán Fierro Gastélum fue encontrado sin vida en las instalaciones de radio "La Sonora" de esta ciudad fronteriza.

La mañana de este martes fue hallado el cuerpo del comunicador al interior de la Plaza Niza de la colonia Kennedy.

Personal de la Fiscalía arribó a las instalaciones de la radio para realizar las diligencias de ley correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que existen indicios de que podría tratarse de un suicidio ya que encontraron una carta póstuma.

Una vez que concluya el procesamiento del lugar y autopsia se emitirá mayor información, comunicó la dependencia.

Por su parte la emisora de radio "La Sonora" lamentó el deceso y se declaró en luto.

"Nos despertamos con la noticia de su fallecimiento; no podemos entender cómo un hombre tan alegre ya no está con nosotros!. Estamos de luto, pero su sonrisa siempre permanecerá entre nosotros!".

El director de la radiodifusora, Gustavo Rentería, en un breve mensaje externó condolencias y deseos para que su público, compañeros de trabajo y familia encuentren pronta resignación.

"Siempre vivirá el mejor Morning Show. Siempre vivirá el querido Germán", publicó la emisora en sus redes sociales.