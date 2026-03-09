Encuentran muerto a sacerdote desaparecido en Chiapas

logo pulso
Nacional

Autoridades civiles y eclesiásticas realizan investigaciones para esclarecer el caso del sacerdote.

Por EFE

Marzo 09, 2026 07:57 p.m.
Ciudad de México, 9 mar (EFE).- El sacerdote mexicano Juan Manuel Zavala Madrigal fue encontrado muerto este lunes en el estado de Chiapas (sur), tras haber sido reportado como desaparecido el domingo, informó la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.

Detalles confirmados

En un comunicado, la diócesis de Tuxtla Gutiérrez indicó que, de acuerdo a la información recibida por las autoridades civiles, el cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del Centro Ecoturístico Laguna Verde, en el municipio de Coapilla.

Asimismo, detalló que las autoridades correspondientes realizan investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias del "lamentable hecho" que arrebató la vida de Zavala Madrigal, quien se desempeñaba como vicario en la parroquia San Marcos Evangelista, en la ciudad de Ocotepec.

Acciones de la autoridad

Por su parte, el ayuntamiento de dicha ciudad confirmó la muerte del sacerdote y señaló que desde la noche de ayer se desplegó un operativo de búsqueda que contó con la intervención de la Fiscalía, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, con el apoyo de Seguridad Pública y Protección Civil de Ocotepec y Coapilla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas también apuntó en sus redes sociales que se ha iniciado una investigación sobre el caso.

"Un grupo multidisciplinario realiza las indagatorias a fin de esclarecer los hechos. En las próximas horas se darán a conocer los avances sobre las investigaciones", señaló el mensaje.

Hasta el momento la FGE no ha esclarecido el motivo de la muerte del párroco.

La Iglesia católica se ha visto afectada por la ola violencia que azota al país, en octubre de 2024 el sacerdote Marcelo Pérez, también defensor de derechos humanos, fue asesinado en Chiapas.

