Encuentran muerto al hijo de exfiscal

Ciudad de México.- El cuerpo sin vida del joven Carlos Ontiveros Loza, de 21 años de edad, fue localizado la noche del viernes en un cerro en las inmediaciones de la colonia Mariano Matamoros Sur en Tijuana, Baja California.

El hijo de la exfiscal de la Unidad de Desapariciones de la Fiscalía General de Baja California (FGE), Diana Loza, fue visto por última vez el 22 de abril al salir de su casa ubicada en el fraccionamiento Colinas de California, alrededor de las 19:40 horas, para reunirse presuntamente con unos conocidos.

De acuerdo a información proporcionada por la FGE, aproximadamente a las 20:03 horas del viernes fue reportado que a mitad de un cerro a la altura de las calles Miguel Yáñez y Santa María Cerro Colorado, se encontraba un cuerpo en estado de putrefacción cubierto con hojas secas y una cobija color negra con azul.

Al lugar arribaron elementos policiacos y confirmaron el hecho al visualizar un cadáver con las extremidades inferiores atadas con cables.

Tras la desaparición de su hijo, la ex funcionaria expresó: “Yo nada más quiero encontrar a mi hijo. Estás en un camino que no tiene luz, que está oscuro, no tienes una dirección hacia donde ir. Busco a mi hijo en vida, lo quiero vivo; les exijo que se agoten todos los recursos con los que cuentan para que se agoten todos los actos de investigación para dar con el paradero de mi hijo, que no se deje de investigar”.

Tijuana suma 29 homicidios en mayo y 630 en lo que va del 2023.