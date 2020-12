Encuentran restos de Joselyn, desaparecida en 2018 en la Mixteca

Tras dos años de búsqueda, hoy 11 de diciembre fue localizada, sin vida, Joselyn Alejandra Vargas Ortiz, psicóloga desaparecida el 28 de agosto del 2018 en Huajuapan de León, Oaxaca", informó el colectivo feminista Marea Verde a través de sus redes sociales.

A este mensaje le sucede una exigencia de justicia para Joselyn y las mujeres que han sido asesinadas en la entidad.

En 2018, Joselyn Alejandra tenía 24 años, había salido de su casa por un rato pero no regresó. Estaba a punto de graduarse como licenciada en Psicología.

El pasado 23 de septiembre, las autoridades informaron a los padres de Joselyn sobre la captura del presunto responsable de su desaparición, identificado como Daniel T. S., quien fue vinculado a proceso.

Hasta el 16 de noviembre, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca notificó la desaparición de al menos 253 mujeres que han sido reportadas como desaparecidas en el periodo de pandemia. Sus datos precisan que han ocurrido 984 desapariciones de mujeres durante la actual administración, en el periodo del 1 de diciembre de 2016 al 12 de noviembre de 2020.

La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (FGEO) informó que al menos siete mujeres han desaparecido en la región Mixteca en 2020, entre ellas Zaira Leticia Morales Loyola, originaria de Santa María Xochitlapico, Huajuapan, quien se encuentra desaparecida desde el 23 de octubre.

El pasado 7 de diciembre fue localizada Jaqueline Santacruz Zamora, de 17 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el 11 de noviembre de 2020.

Sin embargo, en el caso de Joselyn Alejandra ayer su familia informó que la Fiscalía estatal entregó los restos de la joven tras realizar las pruebas correspondientes para confirmar su identidad, tras su desaparición el 28 de agosto de 2018, entre las 11:00 y 11:30 de la noche, en inmediaciones de la colonia Tepeyac en Huajuapan de Léon, y por quien desde hace dos años mantenían su búsqueda.

Los restos de la joven fueron localizados en un terreno baldío, cerca de las instalaciones de la 23ª Compañía de Infantería Encuadrada (CINE), que pertenece a la Secretaría de la Defensa, en el paraje denominado "Las Campanas".

"Llegó la hora de reunirnos, después de un par de años, no como nos hubiera gustado, ni como esperábamos, pero ya estarás en paz y tranquilidad... Pero me siento contento, porque ya estarás en un lugar mejor ,caminando a mi lado a donde quiera que vaya. Te amo hermana, y un fuerte abrazo a donde quiera que estés", escribió en su cuenta de Facebook el hermano de Joselyn.