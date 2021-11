Encuentran seguridad en taller de autodefensa

Nezahualcóyotl, estado de México.- Entre risas y frases de contención, un grupo de mujeres en el municipio de Nezahualcóyotl se reunió para tomar el taller de autodefensa que Dayra Fyah, rapera, feminista y habitante de Ecatepec, imparte como una forma de brindar herramientas de prevención o de superación ante un ataque de violencia directo.

Habitar en uno de los estados más violentos de México siendo madre soltera de una adolescente la llevó a convertirse en instructora de autodefensa. En 2016 inició la inquietud por enseñarle a su hija a defenderse, quien tendría que regresar sola de la secundaria mientras ella trabajaba como conductora en una aplicación móvil.

"Todo fue por mi hija, en ese tiempo yo estaba trabajando como Uber, me salía en las madrugadas y me tocaba cargar borrachos. Y estaba con el pendiente de que ella tendría que andar sola y enfrentarse al acoso", explica.

Para Dayra no fue fácil encontrar un lugar para aprender a defenderse, pues denuncia que la violencia no sólo es física, también sicológica y sistemática hacia el cuerpo porque constantemente hay estereotipos que cumplir y al no hacerlo te hacen sentir mal: "Empecé por buscar talleres de defensa personal en los gimnasios de artes marciales, pero no hay condiciones para estar, les hace falta perspectiva feminista, intenté acercarme, pero hay muchos hombres, la dinámica es diferente y la vibra se siente".