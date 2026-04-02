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Encuentran sin vida a buscadora Cecilia García

Por El Universal

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
A
Encuentran sin vida a buscadora Cecilia García

Salamanca, Gto.- La buscadora Cecilia García Ramblas, de 28 años de edad, fue encontrada sin vida en la comunidad Puerto del Valle, días después de que individuos desconocidos se la llevaran a la fuerza de su casa, en la comunidad Valtierrilla, en la ciudad de Salamanca.

La víctima pertenecía al Colectivo Salamanca Unido Buscando Desaparecidos, al que se integró luego de la desaparición de su hermano Miguel Ángel García Ramblas registrada el 27 de marzo de 2021, en Vatierrilla, y localizado muerto en 2025 en un terreno, en los límites de Silao e Irapuato.

Después de dar con el paradero de su hermano, Ceci, como le decían sus compañeras, continuó en la participación activa en el colectivo con acciones de acompañamiento a familias de personas desaparecidas, pega de fichas y en marchas.

El 14 de marzo de 2026 individuos sacaron a Cecilia García de su domicilio con violencia y se la llevaron; el 19 de marzo el MP fue notificado del hallazgo de dos personas fallecidas en un camino de terracería en la comunidad Puerto del Valle.

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Una vez que especialistas en genética realizaron las pruebas de ADN, la Fiscalía General del Estado confirmó que una de las víctimas es Cecilia García. 

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