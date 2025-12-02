logo pulso
Encuentro en la SRE entre Embajador de Suecia y representantes mexicanos

Diálogo sobre inversión nórdica y preparativos para visita de CEOs en México

Por El Universal

Diciembre 02, 2025 07:30 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- Roberto Velasco, encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió al embajador de Suecia en México, Gunnar Aldén, así como a representantes del Grupo Wallenberg.

En la reunión en la Cancillería, "dialogaron sobre las oportunidades que representan los sectores estratégicos del Plan México para la inversión nórdica".

"Así como de los preparativos para la asistencia de los 100 CEOs de países nórdicos para el próximo año, lo que la convertirá en la delegación de dichos países más grande que haya visitado México", destacó la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, quien solicitó licencia por una intervención médica.

Grupo Wallenberg agrupa a banqueros e industriales a través de empresas y fundaciones que tienen presencia en Suecia y otros países.

En la reunión también estuvo la subsecretaria, de Relaciones Exteriores, Teresa Marcado; Farid Hannan, director general adscrito a la Subsecretaría para América del Norte; José Octavio Tripp, director general para Europa; y Catalina López Portillo, directora general de Planeación Política y G20.

