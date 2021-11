Encuesta de candidato presidencial, en estatuto de Morena: Sheinbaum

La Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la encuesta para elegir candidato a la presidencia está en los estatutos de Morena y está abierta a la ciudadanía.

Lo anterior al ser cuestionada sobre si está a favor que se utilice encuesta para el proceso de elección del candidato para la presidencia y para cargos de elección popular para las siguientes elecciones. "Todos los que provenimos de Morena sabemos lo que son los estatus de Morena, y ahí está establecido que la definición de un candidato o candidata a diputado local, diputado federal, gobernadores, senadores, Presidente de la República, pues tiene que ser a través del método de encuesta; entonces, es la reafirmación de ello y estamos totalmente de acuerdo", dijo la mandataria capitalina.

Respecto que algunos militantes de Morena no avalarán este método para la selección de candidatos, Sheinbaum Pardo dijo que cada quien tiene su opinión, "pero a mí me parece muy bien que se respeten los estatutos", indicó. "(...) además, creo que es un método en donde quien está opinando es la ciudadanía, porque son encuestas abiertas, no son encuestas a militantes o simpatizantes de Morena, sino son encuestas abiertas y palpa muy bien lo que está sintiendo la ciudadanía, ¿no?".

Cabe mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este miércoles que para las elecciones presidenciales de 2024 apoyará solo con su voto a quien gane las encuestas de Morena, sea hombre o mujer.