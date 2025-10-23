Encuesta revela que 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros
Culiacán, Irapuato y Chilpancingo destacan por altos niveles de inseguridad.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Seis de cada 10 personas considera inseguro vivir en su ciudad y la mayor percepción de inseguridad se registró en Culiacán, Sinaloa (88.3%), en Irapuato (88.2%) y en Chilpancingo, Guerrero (86.3%), señala la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El reporte destaca que las ciudades que registran la menor percepción de inseguridad son San Pedro Garza García, Nuevo León (8.9%); Piedras Negras, Coahuila (15%), y la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (15.6%).
Señala que durante el tercer trimestre de 2025, 40.6% de la población manifestó que modificó sus hábitos respecto a llevar cosas de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito.
La encuesta, realizada en 91 áreas urbanas, refleja una ligera variación respecto al trimestre anterior, pero mantiene a la percepción de inseguridad como uno de los principales problemas que afectan a la población.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
-----¿En qué lugares se sienten más inseguros los mexicanos?
Los lugares donde los mexicanos se sintieron más inseguros fueron los cajeros automáticos en vía pública, con 71.7%; transporte público, con 64.9%; en la calle, con 64.4% y en la carretera, con el 57.1%.
La Secretaría de Marina se mantuvo como la institución con mayor confianza para las labores de prevención y combate a la delincuencia con un 86.7% de personas que consideran que tiene un desempeño muy o algo efectivo.
La Fuerza Aérea Mexicana recibió la aprobación del 83.2 %; el Ejército, con 83%; Guardia Nacional, con 73.2 %; la policía estatal, con 52.7 % y la policía preventiva municipal, con 46.8%.
no te pierdas estas noticias
Encuesta revela que 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros
El Universal
Culiacán, Irapuato y Chilpancingo destacan por altos niveles de inseguridad.
23 de Octubre: Día del Médico
El Universal
En el Día del Médico 2025, reconoce la dedicación y entrega de quienes cuidan nuestra salud
M'balia Marichal anhela la reunión completa de OV7 en el escenario
El Universal
M'balia Marichal, integrante de OV7, sueña con la reunión de los siete miembros en el escenario.