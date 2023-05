Enfermeras, el sector peor pagado en el sistema de Salud

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- En el foro "La enfermería en México, retos y perspectivas sobre el personal de salud", realizado en el Senado, especialistas y personal médico reconocieron que el Sistema de Salud "pasa por una situación crítica" y necesita resolver una serie de retos como el déficit de personas enfermeras con título y cédula profesional, pero también reconocer salarialmente su labor ya que fue el sector más afectado durante la pandemia con contagios y muertes.

De acuerdo con Amnistía Internacional México ocupó el primer lugar mundial en trabajadores de la salud fallecidos por COVID-19, ya que médicos y enfermeras enfrentaron la batalla del coronavirus sin los insumos necesarios. Hasta mediados del 2022 se había registrado cerca de 4,500 decesos del personal del sector salud.

El doctor Gabriel Pérez Rendón, destacó que la Organización Mundial de la Salud, recomienda destinar ocho por ciento de su Producto Interno Bruto a la salud pública, sin embargo, México tiene un rezago importante de más de 40 años, tan sólo del 2010 al 2022, concedió únicamente entre 2.5 y 2.9 por ciento del PIB.

En el país, agregó, el presupuesto público en la materia es de los más bajos para dar respuesta a la creciente demanda de servicios y somos la nación con el gasto público más bajo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE) e, incluso, ni siquiera ha aumentado en esta administración.

La especialista María Elena Valdez Martínez dijo que el Sistema de Salud pasa por una situación crítica, el cual necesita resolver una serie de retos como el déficit de enfermeros con título y cedula en las plantillas profesionales.

Además, destacó que continua, en las plantillas, el empleo de auxiliares de enfermería, que de acuerdo con la NOM- 019 no son personal profesional, por ello enfatizó en la necesidad de cambiar el esquema de contratación.

Agregó que es necesario hacer una diferenciación de funciones entre las personas que son técnicos y licenciados en enfermería, ya que eso permitiría tener una estructura más sólida.

Liliana Reyes Pérez, especialista, refirió que la recaudación de dinero para el sector salud se refleja únicamente en los organismos médicos externos y no en el personal hospitalario público del país. A pesar de los reconocimientos que recibieron tras la emergencia sanitaria del Covid-19, señaló, no se ha hecho algo más para el beneficio de este sector.

Refirió que el sueldo de una enfermera en México es de 52 pesos diarios, que representa ingresos menores a 600 pesos semanales, por esta razón hizo un llamado para que las y los legisladores tomen en cuenta al personal médico e impulsen reformas de ley para su beneficio.