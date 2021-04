Enfrentan dificultades ante exceso de turistas en Yucatán

Prestadores de servicios de esta comisaría porteña recién declarada como pueblo Mágico del país, revelaron que han tenido dificultades para atender la demanda de visitantes que llegan a este puerto, debido a que no cuenta con los suficientes servicios.

Aunque varios establecimientos están efectuando mejoras en sus locales, afirmaron que aún enfrentan deficiencias de infraestructura y sobre todo, personal capacitado para atender a los turistas que llegan a este sitio, por lo que también les piden "paciencia" y comprensión, pues el destino no ofrece grandes cosas como ocurre en otros estados y municipios del país.

"Es para que disfruten de algo sencillo, no de grandezas. Sí tenemos comodidad, aire acondicionado, piscina, jacuzzi. Todo se está pintando y arreglando. Vamos poco a poco, yo les garantizo que, en 2 años, Sisal va a tener la infraestructura preparada para dar ese servicio", dijo Jaime Abreu Rosado, comerciante de este puerto.

Se recordó que fue apenas en el mes de diciembre del año pasado, cuando se otorgó la denominación de Pueblo Mágico a Sisal, situación que, según los comerciantes, les tomó por sorpresa, pues afirman que fue un proceso rápido para el cual pocos pudieron prepararse.

No obstante, se informó que los prestadores de servicios realizaron mejoras en sus productos e instalaciones, aunque reconocen que hasta ahora no han podido atender la demanda, como ocurrió hace unas semanas, cuando el puerto fue abarrotado por unos 12 mil visitantes.

La llegada de la pandemia por coronavirus generó un daño económico, aunque la visita de turistas tampoco ha disminuido, pese a que las playas están cerradas los fines de semana.

De hecho, los paseantes avalaron esta medida, asegurando que es comprensible y necesaria, debido a las condiciones de la pandemia.

Según los locatarios, de pequeños hoteles y comerciantes de Sisal, desde que el sitio es considerado Pueblo Mágico, el arribo de visitantes creció en un 100 por ciento por lo que varios han iniciado un proceso de capacitación y mejora para atender la demanda de los turistas.

Lo urgente es dotar a este puerto de infraestructura suficiente para la explotación turística, comentaron finalmente.