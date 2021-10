Enojo de Oxxo contra reforma es porque pagaron impuestos que querían evitar: AMLO

Al manifestar que "vergüenza les debería de dar", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el enojo que tiene la compañía Oxxo con su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica es porque el año pasado el gobierno federal les cobró el año pasado 10 mil millones de pesos en impuestos que no querían pagar.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que no es posible que la empresa pague menos del servicio de electricidad que una familia de clase popular o media.

"Vergüenza les debería de dar a los de Oxxo, ¿cómo no van a estar en contra de la reforma energética si es inmoral lo que están haciendo? ¿Cómo van a pagar menos por la luz que las familias de las clases populares o medias del país?

"Si los Oxxo son un negocio, tiene una utilidad ¿por qué abusan? Y además lo voy a decir, el año pasado les cobramos 10 mil millones de pesos de impuestos que no querían pagar, y que debían y ese es su enojo", aseveró.

Acusa guerra sucia de algunos empresarios contra su proyecto de transformación

En Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que en su gobierno ya se acabó "la robadera" y que su gobierno no puede ser cómplice ni tapadera de nadie.

Acusó que hay una "guerra sucia" por parte de algunos empresarios con su proyecto de transformación, pero afirmó que a todos los mexicanos beneficia, incluso a ellos, porque si se acaba la corrupción y la impunidad, habrá justicia, paz y tranquilidad en el país.

"Ya se acabó la robadera y ellos puedan estar financiando y apoyando a intelectuales orgánicos y pueden estar apoyando a partidos conservadores y a medios de información, pero nosotros no llegamos aquí para hacer tapaderas de nadie, menos con cómplices, nosotros llegamos aquí para acabar con la corrupción y apara que haya igualdad, México es de todos, no es de un solo grupo, de una minoría.

"Entonces eso es lo que está en cuestión y ya muchos empresarios han entendido, mucho, pero otros no quieren y hay toda una guerra sucia en contra del proceso de cambio, de transformación que a todos nos conviven a todos y hasta a ellos mismos, porque si se acaba con la corrupción, con la impunidad, va haber justicia y si hay justicia hay paz, hay tranquilidad y a todos nos conviene a todos los mexicanos", agregó.