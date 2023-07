Enrique Alfaro descarta buscar la presidencia de México en 2024

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, se descartó como candidato presidencial y llamó a Movimiento Ciudadano a no tener sólo un papel testimonial en el 2024.

A través de un video, el mandatario estatal aseguró que se concentrará en cerrar bien su gobierno, en cuidar y defender a Jalisco y discrepó con el aislamiento de Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones presidenciales.

"He decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia por Movimiento Ciudadano concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno y cuidar mi estado y defender a Jalisco. Estaré atento a lo que sucede en MC y en los partidos de oposición, con esperanza en que en algún momento reaccione".

"Nuestro Movimiento no debería haber optado por el camino del aislamiento. No apoyamos la forma en que se ha planteado la alianza, pero tampoco mostramos disposición para encontrar una fórmula que sí funcione. No está bien", dijo.