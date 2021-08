Enrique Márquez es quien confunde a la opinión pública: Jorge F. Hernández

Jorge F. Hernández insiste en señalar a Enrique Márquez, todavía director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores --su renuncia será efectiva a partir del 1 de septiembre-- como un mentiroso y dice que fue él el creador de la frase "viuda borracha" con la que supuestamente describió a la Embajadora de México en España, María Carmen Oñate.

"Yo había mantenido en el anonimato el nombre de él (Bruño H. Piché, el escritor "psicótico" que lo amenazó vía WhatsApp), porque según el debido proceso yo tenía que mantener a ese personaje en la oscuridad. El Órgano de Control Interno me estaba esperando con la denuncia y que no la realicé finalmente en primer lugar porque Márquez me dijo que no lo hiciera, entonces es exactamente lo contrario de lo que afirma él. Las mentiras que ha dicho se basan en decir lo opuesto a la verdad, o sea, la mejor definición de mentira", asegura Hernández en entrevista.

Desde Madrid, vía telefónica, el escritor indicó que el pasado 7 de junio fue cesado como agregado cultural de la Embajada de México en España, tras lo cual se desató una crisis en la dirección de Diplomacia Cultural, afirma que Enrique Márquez fue quien buscó un pretexto para cesarlo de su cargo.

"Dice que yo elegí la vía de hablar de la censura. Yo no elegí ninguna vía, el que confundió a la opinión pública y me alzó como defensor de la lectura por placer fue él", afirma Jorge F. Hernández, quien señala que incluso Márquez habla de asuntos que se abordaron en una comida en la que no estuvo.

Y además, agrega, es Enrique Márquez quien está haciendo público "no sé si la totalidad de unos Whatsapps entre Bruno H. Piché y yo, que yo mismo decidí no revelar por la procacidad, vulgaridad y tono intimidatorio y amenazante que utilizó el señor Bruno H Piché a quien sólo le respondí una sola vez con signos de interrogación".

Anoche, durante una charla en la que Hernández participó en la Red de Exalumnos Septién sobre "Los retos del periodismo en el Siglo 21", dijo que él no fue quien provocó que salieran dañados ni la Embajadora, ni el Canciller, "Yo no provoqué que golpearan a Marcelo Ebrard. La decisión, hasta donde yo creo, no la tomó él la tomó el Dr. Enrique Márquez", dijo Hernández.

Ayer martes también, pero por la mañana, en una entrevista en Aristegui Noticias, donde revelaron parte de Informe donde Enrique Márquez hace el relato de los hechos que llevaron a la terminación de contrato de Jorge F. Hernández, se conoció el nombre de Bruno Hernández Piché o Bruno H. Piché, como el "advenedizo incómodo" que habría estado amenazando Jorge F. Hernández, que derivó en su salida, y luego en el nombramiento de la escritora Brenda Lozano como sucesora, que generó una avalancha de críticas que llevó a la renuncia de Enrique Márquez como director ejecutivo de Diplomacia Cultural.