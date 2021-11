Entierran a hombre junto a su camioneta en BCS

Un sepelio sin precedente se realizó en la comunidad pesquera de San Carlos, Baja California Sur -250 al norte de La Paz- donde, ante el asombro de los asistentes, un hombre fue enterrado junto a su vehículo, tipo pick up.

Los hechos quedaron consignados en imágenes y videos que ya circulan en redes donde se observa el momento en que realizaron la maniobra para enterrar el vehículo y en cuya cajuela se encontraba el ataúd.

Tuvo que ser necesaria una grúa para levantar la camioneta color negra y colocarla en un terreno en donde se aprecia una profunda excavación.

---Familia no pidió autorización

EL UNIVERSAL confirmó con el delegado de la comunidad, Francisco Tovar, que los hechos ocurrieron hace dos días; sin embargo, se dijo sorprendido con la noticia, pues la familia no solicitó -aseguró-ningún tipo de autorización ni dio aviso al respecto.

Indicó que se realizó en el panteón de la localidad donde es común que las familias tengan terrenos de amplia extensión.

Esta situación sin precedente ha generado ya cientos de reacciones y comentarios.

Mientras algunos usuarios aplauden el gesto de la familia hacia los restos de don Adán Arana, conocido pescador de la zona quien habría fallecido por una enfermedad, otras personas cuestionan la decisión, incluso advierten las posibles infracciones.

Según versiones, uno de sus hijos recientemente le habría regalado el vehículo a su padre, don Adán, y al disfrutarlo poco tiempo, refieren, tomó la decisión de enterrarlo junto a él.