Entre los migrantes muertos hay una menor de 16 años, informa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que de los migrantes que murieron en un accidente carretero en Chiapas, se encuentra una menor de 16 años.

"De los fallecidos nos informan qué hay una niña de 16 años".

En su conferencia de prensa en las instalaciones del 23 Batallón de Infantería de esta ciudad, el titular del Ejecutivo lamentó que la mayoría de los fallecidos son de nacionalidad guatemalteca.

En el tráiler donde viajaban los migrantes centroamericanos de manera ilegal viajaba 19 menores de edad.

El presidente López Obrador aseguró que el canciller Marcelo Ebrard dará un informe sobre el programa "Quédate en México", para atender a los migrantes que esperan en territorio nacional que Estados Unidos les otorguen asilo político.

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja reiteró que el tráiler no pasó por ningún puesto de revisión.

"Con relación a lo del retén, no hubo tal, está eso circulando como manera de desacreditar el trabajo, no hay tal, ellos abordaron en San Cristóbal", dijo.