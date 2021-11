Entre reclamos por falta de medicinas, comparece titular de ISSSTE

Entre reclamos por desabasto de medicamentos, opacidad en licitaciones, déficit financiero, inició la comparecencia del director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, ante las Comisiones unidas de Salud y de Seguridad Social.

En el salón legisladores, de la Cámara de Diputados, Marcelino Castañeda del PRD sostuvo que el sistema de salud del ISSSTE "ha dejado mucho que desear", y denunció opacidad en su operación.

"Desde el grupo parlamentario del PRD denunciamos la opacidad en los procesos de licitación que lleva a cabo el ISSSTE, sin perder de vista que los recientes cambios a la Ley General de Salud, faculta la compra de medicamentos sin licitación en casos de urgencia, urgencia que ustedes mismos generan al no permitir a las farmacéuticas programar las compras gubernamentales con antelación", demandó.

Por su parte, Margarita García, del Partido del Trabajo (PT) denunció actos de corrupción en hospitales del ISSSTE en Oaxaca, y le exigió no ser 'alcahuete' ni 'cómplice' de los mismos.

"Quiero decir que en mis recorridos en Oaxaca hay quejas, hay desilusión, y lo digo porque a tres años no podemos seguir siendo alcahuetes y cómplices de un tema tan delicado como es la salud de los ciudadanos y ciudadanas que confiaron en nosotros. Te pido que No deseches la confianza que te dio el Presidente de la República", exigió.

En su ponencia inicial, Ramírez Pineda explicó que actualmente se atiende a 13.5 millones y se cuenta con 1 millón 257 mil pensionados, además de una estructura médica con 15 hospitales de tercer nivel, 127 de segundo nivel y 497 unidades de medicina familiar, además de 424 consultorios de atención familiar que son subrogados.

Como parte de la estrategia de atención Covid-19, señaló que en el pico de la pandemia reconvirtieron 113 hospitales de segundo y tercer nivel, 2 mil 565 camas hospitalarias, 684 ventiladores, 51 tomógrafos y 462 aparatos de rayos X.

"Se han atendido 299 mil pacientes por Covid, 137 mil de ellos fueron hospitalizados", indicó.

En su oportunidad, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, denunció que al interior del ISSSTE Hay un déficit importante, "pero ahora preocupa más porque ese déficit empieza no solo incrementarse, sino a partir del año 2025 ese difícil podría ya generar que el Instituto simplemente no tuviera capacidades para atender la salud de las y los trabajadores".

Al respecto, Luis Antonio Ramírez reconoció que el déficit del instituto se ha incrementado, teniendo la peor cifra en 2019 con 16 mil 270 millones de pesos.

"La primera de las razones es que el envejecimiento poblacional nos lleva a que hay más personas que hay que atender y mayor costo, también que hay una insuficiencia en las cuotas y aportaciones del seguro de salud", indicó.

Argumentó que para solventar esa realidad, se está reordenando el sistema de salud y se está trabajando hacia un Sistema Universal de Salud, sin embargo, Chertorivski le recriminó; "eso de que vamos a un Sistema Universal de Salud es una fantasía que mejor nos la cuenta en otro día".

La comparecencia continúa y se espera que se prolongue por tres horas más.