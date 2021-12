Entregan 3.7 millones de firmas para revocación de mandato

La organización Que Siga la Democracia A.C ha entregado hasta ahora 3.7 millones de firmas de apoyo para que se lleve a cabo la revocación de mandato.

Esta organización, la encabeza Gabriela Jiménez, quien buscó ser candidata de Morena a la alcaldía de Azcapotzalco en la Ciudad de México y no la consiguió. Sin embargo, se le dio una candidatura para una diputación federal, la cual ganó por estrecho margen frente a la coalición PRI-PAN-PRD, la cual impugnó y al final la autoridad judicial electoral revocó el triunfo de Jiménez.

Que Siga la Democracia ha dejado en el Instituto Nacional Electoral decenas de cajas en las que acumuló las miles de firmas que ha recabado, por todo el país, para el apoyo al ejercicio de la revocación de mandato; hasta ahora, la entrega se ha hecho en tres partes.

Gabriela Jiménez aseguró que hasta ahora se han entregado al INE 3 millones 754 mil 799 firmas, lo que supera -por 1 millón- las requeridas por ley, para realizar la consulta.

"Este es un momento histórico, nunca antes un Primer Mandatario se había sometido por voluntad propia a que la gente decida si sigue o no al frente del gobierno federal, nunca antes el pueblo había participado con tanta emoción para que siga su Presidente", expresó luego de entregar hoy, 1 millón 600 mil firmas.

La titular de que Que Siga la Democracia, insiste en que su organización no está vinculada a Morena, aunque sí comulga con la ideología.