logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Inicia el GP México: Todo lo que debes saber

Fotogalería

Inicia el GP México: Todo lo que debes saber

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Entregan a Estados Unidos implicado por asociación delictuosa desde México

La Fiscalía General de la República de México entregó a una persona a Estados Unidos por asociación delictuosa.

Por EFE

Octubre 24, 2025 09:09 p.m.
A
Entregan a Estados Unidos implicado por asociación delictuosa desde México

Ciudad de México, 24 oct (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este viernes que entregó en extradición al Gobierno de Estados Unidos a persona requerida por asociación delictuosa y otros delitos

En un comunicado, la FGR indicó que el sujeto, Marco 'L', fue entregado para procesarlo por su probable responsabilidad por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud, tentativa para exportar artículos de defensa sin licencia y contrabando de bienes desde Estados Unidos.

La Fiscalía apuntó que en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos entregó en extradición al sujeto requerido por la Corte Federal para el Distrito Sur de California.

La FGR indicó que entre 2018 y 2020, el sujeto formó parte de una organización delictiva situada en Baja California, México; el reclamado era el responsable de enviar metanfetamina y otras drogas a Estados Unidos, además de armas de fuego desde ese país hacia México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Gobierno de México concedió la extradición de esta persona al Gobierno estadounidense, luego de que fue detenido en Mexicali, Baja California, en febrero de 2024, y su entrega se cumplió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los agentes designados para su traslado final.

El acuerdo de extradición entre ambos países fue firmado en 1978, si bien las primeras extradiciones no comenzaron sino hasta 1995.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entregan a Estados Unidos implicado por asociación delictuosa desde México
Entregan a Estados Unidos implicado por asociación delictuosa desde México

Entregan a Estados Unidos implicado por asociación delictuosa desde México

SLP

EFE

La Fiscalía General de la República de México entregó a una persona a Estados Unidos por asociación delictuosa.

Marco Rubio supervisa centro en Israel para consolidar tregua en Gaza
Marco Rubio supervisa centro en Israel para consolidar tregua en Gaza

Marco Rubio supervisa centro en Israel para consolidar tregua en Gaza

SLP

AP

Familias en Gaza buscan reconstruir entre escombros mientras Marco Rubio coordina ayuda humanitaria.

Alerta de huracán en Jamaica por la tormenta tropical Melissa
Alerta de huracán en Jamaica por la tormenta tropical Melissa

Alerta de huracán en Jamaica por la tormenta tropical Melissa

SLP

AP

Haití y República Dominicana enfrentan consecuencias devastadoras por la tormenta tropical Melissa, con alertas de huracán y deslizamientos de tierra.

Encuentran a bebé robada en hospital de Durango
Encuentran a bebé robada en hospital de Durango

Encuentran a bebé robada en hospital de Durango

SLP

El Universal

Tras activarse la Alerta Ámber, la bebé de un mes fue encontrada y reunida con sus padres en Durango.