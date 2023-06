Entregan tinacos en Torreón, pero no tienen agua para llenarlos

A-AA+

TORREÓN, Coah., junio 26 (EL UNIVERSAL).- Habitantes del ejido La Perla de Torreón y otros sectores aledaños, criticaron la entrega de tinacos a bajo costo como estrategia del gobierno municipal para mitigar la falta de agua, pues refirieron que de nada sirven si no tienen agua.

En un evento al que no llegaron el alcalde Román Alberto Cepeda y el gobernador Miguel Riquelme Solís a pesar de haber estado programados, habitantes se inconformaron con cartulinas en el anuncio del Plan Municipal de Cuidado del Agua, que incluye la entrega a bajo costo de 5 mil tinacos, la perforación y rehabilitación de pozos e interconexión de la red.

"Si te dan un tinaco o te lo venden, el problema es que no tenemos agua", criticó Marcelo Ríos, habitante de La Perla. "Para qué quiero tinaco si no tengo agua", añadió Silvio Guevara. "Para qué queremos tinacos vacíos", comentó la señora Lorena.

El señor Marcelo Ríos dijo que se tiene que solucionar el problema del agua, organizar la entrega mediante pipas para almacenar los tinacos porque refirió que no surten parejo.

"Tienes el tinaco, tienes que tener agua, ni modo que se llene con aire", insistió el señor Ríos.

Relató que deja su manguera abierta para cuando sale agua, pero suman tres meses sin que salga una gota. El señor Guevara pidió que antes de dar tinacos, se solucione el problema de suministro de agua.

Al no acudir al evento ni el gobernador ni el alcalde, quien dio unas palabras fue David Flores Lavenant, encargado de la Oficina regional en La Laguna del gobierno estatal, quien reconoció que las pipas no son la solución, pero preguntó qué sería si tampoco se tuvieran.

Comentó que la situación de calor y desabasto de agua no es una situación propia de municipios de La Laguna, sino también de otras partes del país.

Además, Lavenant explicó que los tinacos ayudarán a que dure más el agua cuando se les surta, por lo que pidió paciencia a la gente.

Sin embargo, la señora Lorena reclamó que los funcionarios pidan paciencia mientras ellos tienen clima y agua todos los días.

"Aquí nos mandan una pipa pequeña que ni para 10 personas alcanza... ya no se puede tener más paciencia. Esto es de años", comentó la vecina.