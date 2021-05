Entregan todos los apoyos emergentes a familiares por Línea 12

El Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, Armando Ocampo Zambrano, informó que ya se entregaron los apoyos emergentes a las víctimas y familiares de los fallecidos del colapso de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro registrado el pasado 3 de mayo.

"En materia del estatus de las medidas emergentes que ya entregó, por parte la Comisión de Víctimas, en materia de los apoyos económicos, tanto la primera y segunda fase, el 100% de ellos, de tal suerte que, hemos entregado 112 medidas de 10 mil pesos; asimismo, hemos entregado 26 medidas de 40 mil pesos, de tal suerte, que hemos, hasta este momento, cumplido a cabalidad", dijo.

Asimismo, informó que a la fecha, se tiene concertadas cinco citas para la indemnización en materia del seguro del Metro, cuyo importe es de 650 mil pesos y comentó que no se tiene conocimiento de existir alguna declinación o negativa respecto a esta indemnización. En materia de brigadas, referentes a las medidas de asistencia, en el que acude una Célula de Atención Victimal a las distintas casas habitación, expuso que se han realizado 55 visitas domiciliarias, en el que se ha proveído la atención médica, la atención psicológica y de Trabajo Social.

"Hemos estado presentes, no solamente en los hospitales que se habilitaron para la atención de las víctimas, sino también hemos ido –hemos sido proactivos–, estar presentes en la casa habitación; del mismo modo, también recordarles que tenemos nuestros números de contacto que son los siguientes: si por alguna razón no nos han contactado, o si tienen alguna duda, información, de favor contáctennos al número 55 5345 8066, también el 55 5345 8065; y, por último el 55 5616 0255", comentó el funcionario.

Recordó que también se instaló formalmente la Mesa Centralizada de Trámites, dónde se están concentrando todos los procesos que se requieren, de distintas dependencias asociados a la materia de reparación, y tendrá un horario corrido de 9 a 6 de la tarde.