logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fieles celebran 25 años de la Congregación Nacional Santa Muerte en el Metro Ecatepec

Fotogalería

Fieles celebran 25 años de la Congregación Nacional Santa Muerte en el Metro Ecatepec

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Entregarán casas del Bienestar en Los Mochis en noviembre

La primera entrega de viviendas del Programa Nacional de Vivienda del Bienestar se realizará en Los Mochis durante la segunda quincena de noviembre.

Por El Universal

Noviembre 03, 2025 04:51 p.m.
A
Entregarán casas del Bienestar en Los Mochis en noviembre

CULIACÁN, Sin. (EL UNIVERSAL).- La primera entrega de viviendas del Programa Nacional de Vivienda del Bienestar se realizará en Los Mochis durante la segunda quincena de noviembre, anunció el secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar Alejandro López Campos, en la Conferencia Semanera encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya.

El funcionario informó que en esta primera etapa se entregarán 232 casas correspondientes a los fraccionamientos Nuevo Horizonte y Virreyes. Posteriormente, el programa continuará con una segunda fase en los municipios de Concordia, El Fuerte y Choix, donde las viviendas aún se encuentran en construcción.

López Campos detalló que a Sinaloa le corresponden 36 mil viviendas dentro de este plan nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla la construcción de 1.8 millones de hogares en todo el país a través del Infonavit, Fovissste y Conavi.

"La segunda quincena de noviembre estaremos en condiciones de entregar la primera etapa de vivienda, que son 232 unidades de un complejo de vivienda vertical en Ahome", señaló el secretario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con la dependencia, Infonavit atenderá una meta de 17 mil 500 casas para derechohabientes; Conavi, 15 mil viviendas destinadas a personas sin seguridad social y de bajos recursos; y Fovissste, 4 mil más para trabajadores del gobierno federal.

Actualmente, en Sinaloa se desarrollan 13 proyectos de Vivienda del Bienestar en ocho municipios, con 11 mil 434 casas en construcción, ubicadas principalmente en Culiacán, Ahome, Mazatlán, Guasave y Salvador Alvarado.

Estas acciones, destacó el secretario, reflejan el compromiso del gobierno estatal y federal con el bienestar, la inclusión y el acceso a una vivienda digna para las familias sinaloenses.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entregarán casas del Bienestar en Los Mochis en noviembre
Entregarán casas del Bienestar en Los Mochis en noviembre

Entregarán casas del Bienestar en Los Mochis en noviembre

SLP

El Universal

La primera entrega de viviendas del Programa Nacional de Vivienda del Bienestar se realizará en Los Mochis durante la segunda quincena de noviembre.

Morena avala Presupuesto de Egresos 2026 sin cambiar ni una coma
Morena avala Presupuesto de Egresos 2026 sin cambiar ni una coma

Morena avala Presupuesto de Egresos 2026 sin cambiar ni una coma

SLP

El Universal

Se anuncian recortes a instituciones y un aumento de la deuda pública en el Presupuesto de Egresos 2026 aprobado por Morena.

Profeco identifica las peores marcas de pintura blanca en México
Profeco identifica las peores marcas de pintura blanca en México

Profeco identifica las peores marcas de pintura blanca en México

SLP

El Universal

Profeco detalla las marcas de pintura blanca con menor índice de blancura y desprendimiento

Última dispersión de Pensión Bienestar 2025 será en noviembre
Última dispersión de Pensión Bienestar 2025 será en noviembre

Última dispersión de Pensión Bienestar 2025 será en noviembre

SLP

El Universal

La Secretaría del Bienestar detalla las fechas de pago del último depósito de la Pensión del Bienestar 2025.