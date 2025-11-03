Incautaron arsenal y equipo táctico tras una balacera

RIOVERDE.- Luego del operativo de seguridad para dar con el paradero de hombres armados, la Guardia Civil Estatal logró el aseguramiento, en la localidad de Santa Rita, de una camioneta en donde se encontraron armas de fuego y artefactos metálicos conocidos como “poncha llantas”.

Como ya se informó, al efectuar recorridos para ubicar a sujetos armados, a la altura de la Ex Hacienda La Boquilla, se observó que una camioneta era conducida en sentido contrario y a gran velocidad.

Ante esto, los policías les marcaron el alto a los ocupantes con señales audibles y visibles, pero éstos aceleraron y dispararon en contra de las patrullas.

Ante esto los uniformados repelieron la agresión con fuego sostenido y se inició una persecución durante varios kilómetros: no obstante, los maleantes dejaron el vehículo abandonado, internándose en camino serrano evitando continuar la persecución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los agentes policiales pudieron asegurar la camioneta de los delinctentes, una Nissan tipo Extrail, color gris, la cual tiene reporte de robo en el Estado de Guanajuato.

Además, dentro de la unidad se localizaron dos armas de fuego largas R-15, ochenta cartuchos calibre 2.23, catorce cargadores, quince ponchallantas, un chaleco táctico con 01 panel y una pechera.

Tanto la camioneta como los objetos fueron puestos a disposición de las autoridades respectivas para que se continúe con las investigaciones, mientras tanto los patrullajes continúan en la zona para dar con el paradero de los maleantes, de los que se sospecha pertenecen a algún grupo delictivo.