Envenenan a cuatro perros en colonia de Motul

Un nuevo caso de crueldad animal se registró en Yucatán, luego del envenenamiento de cuatro perros en la colonia Rogerio Chalé, en el municipio de Motul, hecho que generó indignación entre habitantes de la zona.

Los hechos ocurrieron en la calle 42, entre 39 y 41, donde fueron localizados sin vida los canes. Francisco Homá Medina, propietario de tres de los animales, informó que al encontrarlos muertos —junto con otro perro en la vía pública— dio aviso inmediato al 911.

Tras el reporte, acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como personal de la Fiscalía General del Estado y de la unidad de Servicio Veterinario Forense, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos para las diligencias correspondientes. El afectado adelantó que presentará una denuncia formal ante la FGE.

Este caso se suma a otros hechos de maltrato animal registrados en los primeros días de 2026 en la entidad. Apenas un día antes, en el municipio de Tizimín, un sujeto presuntamente bajo los efectos de drogas atacó con un machete a un perro que se encontraba en la entrada de su domicilio.

El animal sufrió lesiones en una de sus patas y, con apoyo de vecinos, fue trasladado para recibir atención veterinaria. De acuerdo con los reportes, permanece estable.

Autoridades no han informado sobre personas detenidas en ninguno de los casos, mientras vecinos y colectivos reiteraron el llamado a que estos hechos no queden impunes.