Enviarán agentes de la GN a municipios sin policías en NL

El general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), anunció que se enviarán elementos de la Guardia Nacional a los nueve municipios de Zacatecas que no cuentan con policías, a fin de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos; esto, dentro del plan de seguridad para la entidad ante el alza de la violencia que se registra.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador —quien estuvo acompañado por el gobernador David Monreal (Morena)—, el secretario detalló que esta decisión se tomó el miércoles pasado en la reunión del gabinete de seguridad federal. Los nueve municipios que actualmente no cuentan con ningún elemento policial son Apulco, Loreto, Monte Escobedo, Cuauhtémoc, Mazapil, Tepetongo, Villa García, Villa Hidalgo y Melchor Ocampo.

El general detalló que, además, se establecerán puestos militares de control en todas las vías de comunicación que conectan con los estados colindantes. "El estado es un nudo de comunicaciones donde [el crimen] tiene la posibilidad de salir a diferentes estados. Otro de los acuerdos adicionales en el ámbito de seguridad será establecer puestos militares en las vías de comunicación que llevan hacia Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco y Nayarit.

"Todo el estado estará cubierto con estos puestos militares de seguridad sobre las vías de comunicación, para poder garantizarle al estado su seguridad. Éstos son efectivos que serán también adicionales", dio a conocer. Al tomar la palabra, el gobernador del estado, David Monreal, expresó su gratitud al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gabinete por las acciones para recuperar la paz y la esperanza en la entidad.

No obstante, más tarde, en Aguascalientes el gobernador Martín Orozco (PAN) alertó ante el presidente López Obrador la posibilidad de que, tras el Plan de Apoyo a Zacatecas, se registre un "efecto cucaracha", fenómeno en el que los delincuentes se mueven de un estado a otro.

"Le pediríamos [al Presidente] que no descuide nada, que continuemos trabajando y no solamente por el hecho de que [en] Zacatecas hoy ha anunciado un gran programa para regresar la paz al estado; que no sea el 'efecto cucaracha' y que trabajemos en conjunto para, más bien, en lugar de moverlos de un lado a otro [a los criminales], podamos terminar con ellos en coordinación con las Fuerzas Armadas".