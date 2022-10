Epigmenio Ibarra asegura que hackearon su WhatsApp

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- La cuenta de WhatsApp del periodista Epigmenio Ibarra habría sido hackeada y a través de ella se estarían enviando notas de voz engañosas a sus contactos, según publicó él mismo esta tarde en Twitter.

Estos mensajes de audio consistirían en "tonos" con los que los presuntos hackers estarían buscando adueñarse de otras cuentas, afirmó Ibarra, quien también pidió a sus conocidos que "por favor no los abran".

"Quienes hackearon mi Whatsapp estan comenzando a enviar, a mis contactos, mensajes de audio. Son solo tonos y me imagino que buscan pescar con ellos otras cuentas. Por favor no los abran", escribió.

El también productor de televisión aseguró la mañana de este miércoles que su cuenta de Twitter estaba sufriendo "un ataque de bots y fanáticos de la derecha conservadora".

¿Cómo evitar hackeos a WhatsApp a través de la verificación en dos pasos?

Aunque existen diversas maneras de que un tercero acceda a un dispositivo electrónico de forma indebida y cada una requiere de medidas de seguridad específicas, un procedimiento común es activar la verificación en dos pasos.

De acuerdo con el servicio de ayuda de WhatsApp, esto se logra del siguiente modo:

1. Abrir Ajustes de WhatsApp

2. Acceder a Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar

3. Ingresar y confirmar un PIN de seis dígitos

4. Se recomienda agregar una dirección de correo electrónico para poder reestablecer la verificación de dos pasos en el futuro

5. Tocar Siguiente

6. Confirmar la dirección de correo electrónico y tocar Guardar u OK.