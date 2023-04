EPN, en la mira de Andorra por sus vuelos en aviones de Collado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- El expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, está en la mira de las autoridades de Andorra por sus vuelos en aviones de Juan Collado, el abogado que se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El diario español "El País" tuvo acceso a un informe confidencial de la policía de Andorra, que pidió a las autoridades estadounidenses, sobre los vuelos que el exmandatario, quien reside en España, realizó a Estados Unidos en los aviones de Collado, detenido en México en julio de 2019.

La policía de Andorra investiga el tema de los aviones de Collado: un Cessna Citation 650, modelo 1995, y un Bombardier Challenger 601, que fueron adquiridos con un préstamo de 5.2 millones de dólares, avalado por la Banca Privada de Andorra (BPA), donde el abogado movió 110 millones de dólares entre 2006 y 2016, indicó "El País".

Las aeronaves están registradas en Estados Unidos y por eso las autoridades de Andorra pidieron a Washington información sobre quiénes viajaron en ellas. Resulta que, de acuerdo con el reporte de Estados Unidos, Peña Nieto fue uno de los pasajeros y al menos tres veces habría viajado en los aviones de Collado a Estados Unidos.

De acuerdo con la información obtenida por la policía de Andorra, Collado pagó además el tratamiento médico de una de las hijas de Peña Nieto en Estados Unidos, por 91 mil euros (1.8 millones de pesos mexicanos).

"El País" conversó con Peña Nieto, quien admitió haber viajado en aviones de Collado, de quien es cercano desde hace años -él llevó su divorcio con Angélica Rivera-, pero negó que haya pagado un peso por el tratamiento de su hija.

"Viajé tres veces en el avión [de Collado]. Volamos alguna vez a Miami y de allí a Madrid. Lo recuerdo muy bien. Fue en una o dos ocasiones", señaló el expresidente de México al medio español.

Una de esas ocasiones fue a principios de 2019, cuando su hija menor, Nicole, sufrió un accidente de esquí que, detalló Peña Nieto, casi la deja paralizada. Collado ofreció su avión para trasladar a la joven a la prestigiosa clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, donde fue intervenida.

Sin embargo, Peña Nieto aseguró que Collado no puso un solo peso, sino que el seguro médico de su hija se encargó de solventar los gastos.

El exmandatario admitió que Collado también ayudó al traslado de su hija al hospital Johns Hopkins, de Baltimore. Según la policía de Andorra, la joven se sometió a un tratamiento médico en Miami costeado por Collado, versión que fue rechazada por Peña Nieto.

En su conversación con "El País", Peña Nieto dijo sentir un "gran afecto" por Collado, de quien dijo nunca le informó sobre las acusaciones que tenía por lavado de dinero. "Desconozco el patrimonio de la gente. No sé si es legal o no. Cada quien tiene derecho a tener dinero, siempre y cuando lo reporte fiscalmente", indicó el exmandatario.