Ernestina Godoy presenta Plan Estratégico de la FGR ante Senado

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, presentó ante senadores de la Comisión de Justicia el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, en el que se contrasta el nuevo modelo, basado en la garantía de los derechos humanos como principio fundamental, con las prácticas del periodo neoliberal, en el que "se criminalizó la protesta social y a los oponentes políticos".

Senado aprueba Plan Estratégico FGR 2026-2029

Los integrantes de la comisión aprobaron el dictamen del Plan Estratégico con 12 votos a favor y una abstención y este martes será discutido y votado en el pleno.

En su mensaje ante los legisladores, Ernestina Godoy enfatizó que la institución a su cargo actuará sin distinción de "colores partidistas".

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"Con esta visión en el Plan Estratégico que hemos entregado, proponemos pasar de la inercia a la acción, de la fragmentación a la inteligencia y de un modelo de tramitación masiva y reactiva hacia una gestión diferenciada por complejidad, la priorización de fenómenos criminales y una persecución penal estratégica. Dejamos atrás el trabajo aislado y se fomenta la coordinación entre las instituciones".

Visión progresista y humanista de la FGR

En el Salón Ifigenia Martínez, la fiscal general de la República, Godoy destacó que el país se encuentra en un momento "histórico", respaldado por un nuevo andamiaje legal impulsado por el Congreso.

"Nunca más habrá una fiscalía federal lejana, ausente o insensible a las necesidades de justicia del pueblo de México. Debemos aprovechar nuestros conocimientos para estrechar la coordinación y la colaboración con las fiscalías de los estados y con las instituciones de seguridad de seguridad pública en general, actualizar y aplicar protocolos especializados de investigación, adoptar un enfoque de actuación ministerial centrado en el combate de los delitos prioritarios y de alto impacto", recalcó.

Subrayó que la actual visión de la FGR es "progresista y humanista", centrada en atender las causas del delito y en garantizar los derechos humanos, más allá de un enfoque meramente punitivo.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la relación entre la Fiscalía y los distintos niveles de gobierno, donde subrayó que la colaboración institucional no estará condicionada por filiaciones políticas.

"Reitero mi plena convicción de colaborar con los tres órganos de gobierno, sin importar los colores partidistas ni interés político alguno. La autonomía se fortalece con coordinación, con autonomía, pero sobre todo con visión de Estado", señaló.

En una sesión sin fuertes cuestionamientos, que el PRI abandonó de manera intempestiva, la senadora del PAN Guadalupe Murguía criticó que el Plan Estratégico no tenga metas, indicadores y tiempos, y cuestionó "si va a haber recursos suficientes para la Fiscalía ante un Plan como este, que es sumamente ambicioso, que establece compromisos informáticos, institucionalizar el Servicio Profesional de Carrera, unidades de fusión operativa", pero si no se le dota de recursos suficientes, "esto se va a convertir solamente en un catálogo de buenas intenciones".

La senadora panista advirtió que el principal problema de la FGR "es la cifra negra del 90 por ciento de delitos que no se denuncian, pero no hay un eje estratégico que aborde específicamente este problema, como tampoco se aborda el rezago con el que usted recibió la Fiscalía, cómo se va a atender, en qué tiempo".

Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, señaló algunas "omisiones relevantes" en el Plan Estratégico.

"Por ejemplo, lo que tiene que ver con la necesidad de fortalecer el diálogo con organizaciones y colectivos de derechos humanos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con priorizar el combate a delitos contra niñas, niños, adolescentes, particularmente en el contexto del alto riesgo que ubicamos en el entorno digital y al amparo de eventos internacionales de gran escala como los que están próximos a celebrarse aquí en nuestro país".

Alejandra Barrales solicitó a Ernestina Godoy que la FGR atraiga las investigaciones de los recientes feminicidios de Edith Guadalupe y de Carolina Flores, "incluyendo la línea de investigación de trata de personas como una posibilidad".