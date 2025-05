Zedillo defiende al Fobaproa tras críticas de Sheinbaum

El expresidente de México, Ernesto Zedillo, nuevamente arremetió contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que el exmandatario priista señaló que "la democracia en México ha muerto", lo que generó una controversia entre ambos.

Este viernes 2 de mayo, el periodista Ciro Gómez Leyva emitió en redes sociales una carta de Ernesto Zedillo en la que señala que la Mandataria federal y "los integrantes del Congreso de la Unión del expresidente Andrés Manuel López Obrador" desacreditan la denuncia que realizó el pasado 14 de septiembre donde acusa que con la elección judicial del próximo 1 de junio destruirá la democracia mexicana al desaparecer el Poder Judicial "profesional e independiente por uno al servicio del Ejecutivo y su partido mediante una farsa de elecciones".

Acusa que los dirigentes del partido en el poder buscan desviar la atención de la ciudadanía utilizando el tema del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) mediante calumnias, insultos y amenazas, en lugar de responder a sus argumentos.

"Para difamar al gobierno que presidí, entre otros temas, insisten en utilizar las acciones tomadas entonces por las autoridades competentes para evitar la quiebra del sistema bancario, el sistema de pagos y la economía nacional.

"Los nuevos voceros del expresidente y la presidenta no deberían tener dificultad para revisar una vez más dicho rescate pues, como es bien sabido, pero ellos sistemáticamente lo tratan de ignorar, el rescate bancario fue objeto de una auditoría independiente llevada a cabo por un auditor internacional nombrado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión -no por el Ejecutivo", argumentó.

En su escrito, el expresidente explica que en ese momento el partido del Ejecutivo, es decir, el PRI, ya no contaba con la mayoría de esa Cámara, cuando se dispuso y se ejecutó dicha auditoría "lo cual debería disipar cualquier duda respecto a la independencia y profesionalismo del trabajo realizado".

"Los resultados de esa auditoría fueron oportunamente publicados y quedaron a disposición pública para los efectos correspondientes", indicó.

Insiste en que la presidenta Sheinbaum Pardo no ha respondido a su propuesta de auditar un conjunto de proyectos emprendidos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre los que destaca "la destrucción del aeropuerto internacional de clase mundial para la Ciudad de México que estaba a medio terminar; la refinería Dos Bocas y el Tren Maya".

"La ciudadanía tiene todo el derecho a saber cuánto costaron y qué beneficios se perdieron con esas gravísimas tropelías de López-Obrador", declaró.