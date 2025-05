Iglesia alza la voz ante violencia, desapariciones y fosas en México

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló que existe un "panorama poco alentador" en México, ante la violencia y las desapariciones forzadas "de personas que terminan o en fosas clandestinas o incineradas o en las filas del crimen organizado".

"Los obispos de México, reunidos en comunión, alzamos la voz ante la realidad que vivimos como nación: la violencia, el dolor de tantas familias, pero también los signos de esperanza que renacen en la fe. Como pastores desde nuestra misión profética no podemos callar ante la violencia que desangra nuestra patria", refirió la Iglesia mexicana en un comunicado.

Destacó que es preocupante la violencia que no cesa y que va impactando directamente a las familias y a los diversos ámbitos de la sociedad, incluyendo la iglesia católica; además, políticas impulsadas por el gobierno encabezado por Morena, como la reforma al Poder Judicial.

"Como fue el asesinato de los ocho jóvenes y seis heridos del grupo juvenil de la comunidad de San José de Mendoza, de la diócesis de Irapuato; la desapariciones forzadas de personas que terminan o en fosas clandestinas o incineradas o en las filas del crimen organizado, el alcoholismo y la drogadicción que se va extendiendo hasta las comunidades más alejadas; la reforma judicial, una de cuyas aplicaciones es la próxima elección para diversos cargos en el ámbito del poder judicial", especificó.

La CEM expresó que es urgente acompañar a las familias, no con discursos abstractos, sino con cercanía, políticas públicas que reconozcan su valor fundamental, y comunidades cristianas que las acompañen en sus angustias y desafíos.

"No ignoramos la grave crisis por la que atraviesa, atacada por varios frentes, ciertas ideologías avaladas por las mismas leyes, la violencia, las políticas migratorias, la pobreza, un machismo históricamente arraigado, la desintegración, la violencia intrafamiliar, las migraciones forzadas, la inseguridad y ciertas políticas públicas que atentan contra esta institución, tan fundamental para el desarrollo y el bienestar de una sociedad", acusó.