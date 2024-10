Errores en la reforma judicial no la invalidan: Sheinbaum

Luego que Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena, admitió que cometieron errores al dictaminar la reforma judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se van a corregir los errores, pero que no invalida la reforma al Poder Judicial.

Lo anterior al ser cuestionada sobre los comentarios que hizo Monreal Ávila de que el artículo 94 y el 97 de la Constitución se contradicen en cuanto al método para elegir al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así que prometió corregir el error.

"Por lo que me comentó hoy Ernestina Godoy, no implica ninguna invalidez de la propia reforma ni la elección de los jueces, así como está, y entiendo que solamente un caso en donde los tiempos no concuerdan en una y otra situación", dijo.

Sheinbaum admitió que no se revisó previamente cuando se envió, pedo "hay que corregir esa parte, pero de otras maneras no invalida la reforma".