"Es absurdo que digan que llevaba droga": Yulissa Mendoza

CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- "Es absurdo que digan que llevaba droga o que vendo droga, porque soy una persona pública", aclaró la tiktoker Yulissa Mendoza luego de ser detenida después del robo a la joyería Berger en Plaza Antara.

En conferencia de prensa, la joven señaló que de ser ciertas esas acusaciones alguien ya la hubiera denunciado.

"Sería muy absurdo que yo le dijera a mis seguidores 'oye, que onda, te vendo'… yo creo que desde antes alguien ya me hubiera denunciado".

Sobre Marcos "N", quien según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) está relacionado con el robo a la joyería Berger en Plaza Antara y fue vinculado a proceso, la tiktoker mencionó que era un chico con el que estaba saliendo hace un mes y que se dedicaba a colocar cámaras.

"Efectivamente es alguien con quien estaba saliendo… nos llegamos a ver pocas veces… nos veíamos eventualmente no era algo público".

Además, dijo desconocer si él participó o no en el robo de la joyería, "yo sé lo mismo que saben ustedes".

El día que nos detuvieron íbamos a cenar: Yulissa Mendoza

Yulissa mencionó que el día de su detención precisamente iba a cenar con él y fue la última vez que platicaron, además de que ese día también acababa de regresar de viaje.

"Ese día íbamos a cenar y ahí fue todo. El día que nos detuvieron yo venía llegando de un viaje de Matamoros, de dar show, entonces estábamos platicando de eso".

Frente a medios de comunicación, aprovechó para aclarar que ella jamás dijo que su hermano fuera policía como señaló que divulgaron algunos medios de comunicación, "él fue marino".

Cuestionada sobre su sentir al salir de prisión, la tiktoker señaló que gracias a Dios le dieron una segunda oportunidad y están en proceso de demostrar que es inocente.

Por último, señaló que por su actual situación jurídica ahora tendrá que asistir mensualmente a firmar al penal.