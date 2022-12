"'Es Claudia', campaña cínica e ilegal", acusa la oposición

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- Senadores del PAN, PRI y Grupo Plural llamaron al INE a investigar y sancionar el financiamiento que calificaron de ilegal y cínica de diputados federales de Morena en favor de las aspiraciones y campaña anticipada de Claudia Sheinbaum en busca de la Presidencia de la República en 2024.

Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, dijo en entrevista que es irresponsable que quienes hacen las leyes, como son los diputados de Morena, cometan un delito y reten a las autoridades electorales, escudándose en el fuero.

"Porque quienes hacen leyes ahora se dedican a violarlas, no solo es un desafío a la ley electoral, que claro que lo es, es un delito. Pero que estén utilizando recursos públicos para eso lo hace aún más grave, y que quien pretende a un cargo público violando la ley es un acto de un gran cinismo".

"¿Con qué cara van a pedirle a los ciudadanos que cumplan la ley? Si ellos son los primeros en violarla, es de un cinismo atroz, a mí me parece inaudito, que con la mano en la cintura se presenten en el escenario público violando la ley de esa manera", indicó

Consideró que existe también un cinismo extraordinario de parte del presidente López Obrador que tolera esa violación a la ley, pero además lo fomenta. "Y la verdad es que no representa otra cosa más que La putrefacción de la ética pública".

Por su parte, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, expuso que las bardas, los anuncios espectaculares que se han instalado y pintado a lo largo y ancho del país en donde hacen una publicidad ilegal a favor de la señora Claudia Sheinbaum "nos demuestra que este gobierno solamente tiene una prioridad y es tener más poder".

Calificó de ilegal, inconstitucional e inmoral la campaña financiada por diputados federales y pidió al INE indagar la misma y sancionar a los responsables.

"A pesar de los lamentables resultados de su gobierno, Sheinbaum busca otra candidatura cuando el Metro se le derrumbó, cuando tenemos altos índices de inseguridad en la capital. Es una falta de respeto para quienes votaron por ella", apuntó.

Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, argumentó que la posible candidatura de Claudia Sheinbaum podría ser anulada por estos actos anticipados de campaña y por la confesa violación a la Constitución y a la ley.

"Esa es una campaña ilegal, no importa que supuestamente los diputados de Morena reconozcan el pago, si lo hacen deberían acreditar ese pago, es decir que se les facture a su razón social, los espectaculares, los promocionales y que acrediten los permisos que pidieron para usar esos lugares", indicó.

Indicó que aun cuando ellos digan estar pagándola, no tienen derecho a estar impulsando a una candidata, ni siquiera han empezado las precampañas, hay tiempos electorales bien establecidos, y eso puede causar en un segundo momento, que la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum sea anulada por actos anticipados de campaña. "Es muy delicado lo que están haciendo, Y es muy importante que entren en conciencia de la gravedad de este asunto".