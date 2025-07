"Es falso que se busque espiar o censurar", reitera Sheinbaum

Al manifestar que "es falso, es mentira", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que se busque espiar o censurar con la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual fue ayer aprobada por la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa matutina, la mandataria federal señaló que lo que se busca es construir un país seguro y en paz, e indicó que una intervención telefónica socialmente la puede aprobar es un juez basado en la Constitución y en las leyes.

"Es falso, es mentira que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar. Falso. Se miente deliberadamente. El gobierno no va a espiar a nadie como nos espiaron a nosotros, por cierto. Yo creo que todos los que estamos aquí (integrantes de su gabinete, así como Delfina Gómez, gobernadora del Edomex), de una u otra manera fuimos espiados, porque todos los compañeras y compañeros son militantes del movimiento desde hace muchísimos años.

"Entonces todos nosotros fuimos espiando, nosotros no espiamos a nadie, absolutamente a nadie. Lo que queremos es construir un país seguro, en paz. Entonces una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por Constitución y por leyes, en ningún momento se está espiando a nadie".

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública se busca tener una plataforma única de información.

"Entonces no hay nada en las leyes que se aprobaron que tenga que ver con espionaje ciudadano o que tenga que ver con censura", agregó.