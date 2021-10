"Es la primera vez que disparo mi arma", dice policía que frustró asalto

Miguel Ángel Rodríguez es policía capitalino desde hace seis años y la primera vez que disparó su arma de fuego fue para frustrar un asalto en la colonia Ramos Millán, Iztacalco.

En entrevista con EL UNIVERSAL contó que para frustrar el robo hirió al delincuente; sin embargo, el cómplice del asaltante, que esperaba en calles aledañas a bordo de una motoneta, huyó.

El elemento adscrito al sector Tlacotal dijo sentir una gran satisfacción después de este hecho que ocurrió el 14 de octubre sobre las calles Oriente 102, una zona que es reforzada debido a la alta incidencia que presentaba. Con el refuerzo de cuadrantes, lo que pase en aquel cruce, le corresponde al agente Miguel Ángel.

"Siento una gran satisfacción de mi labor policial. El agradecimiento de las personas. Salvaguardar su integridad física", dijo durante la charla.

"Observé una motoneta en la que viajaban dos sujetos en actitud inusual. Se meten a una calle donde el tráfico está pesado, donde la patrulla ya no entraba, pero sí los alcanzaba a ver y veo que desciende el copiloto con un arma", narró.

El individuo se acercó a un automóvil color azul y amagó con la pistola a los tripulantes para que le dieran sus pertenencias, hechos que quedaron grabados a través de cámaras de Ciudad y que se hicieron virales en redes sociales.

El agente corrió detrás del delincuente armado y para neutralizarlo disparó su arma de cargo por primera vez.

"Le dije que no hiciera ningún movimiento; los del automóvil estaban demasiado asustados".

Inmóvil por la herida en la pierna, el delincuente no tuvo de otra más que resignarse a la detención.

Miguel Ángel Rodríguez dijo que este hecho es de las mejores cosas que le han pasado en la policía capitalina, por lo que agradeció a los ciudadanos la confianza que poco a poco han puesto en su labor al frente de la seguridad.

Policía que frustró robo en Iztacalco recibe ascenso

Luego de que se viralizara el video donde se ve a Miguel Ángel Rodríguez frustrar un asalto, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, indicó que el elemento fue ascendido de manera inmediata.

El funcionario capitalino dijo que se trata de un policía valiente y entregado.

"Es un verdadero honor y orgullo conocer a compañeros así de entregados y valientes, mi compañero de la SSC CDMX, Miguel, detuvo a un delincuente que pudo haber lastimado a su víctima en la colonia Gabriel Ramos Millán en Iztacalco, hoy fue ascendido de manera inmediata", escribió.