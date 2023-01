Es mejor trabajar en territorio que en el escritorio: AMLO

A-AA+

PACHUCA, Hgo., enero 28 (EL UNIVERSAL).- Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los Servidores de la Nación y encargados de los programas sociales, a quienes reconoció su labor y a quienes les manifestó que es mejor trabajar en territorio y cerca del pueblo que estar en el escritorio.

En un encuentro con cerca de 2 mil Servidores de la Nación y encargados de los programas sociales del estado de Hidalgo, el jefe del Ejecutivo federal destacó que estos funcionarios públicos son lo más importante del gobierno federal.

"Poder conversar con ustedes, comunicarme con ustedes. Son ustedes lo más importare del gobierno, porque trabajan en el territorio, no en el escritorio, no quiere decir que trabajar en el escritorio sea malo, pero es mejor trabajar cerca del pueblo, de la gente", dijo.

En el acto realizado a puerta cerrada en el Teatro Gota de Plata, en Pachuca, el presidente López Obrador estuvo acompañado por el gobernador Julio Menchaca (Morena); el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena); Ariadna Montiel, titular de Bienestar; Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública (SEP); así como el subsecretario de Egresos de Hacienda (SHCP) Juan Pablo De Botton Falcón; Víctor Suárez, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria; el titular de Segalmex, Leonel Cota Montaño, entre otros.

Este viernes, en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixuca, en la Ciudad de México, ante más de 5 mil Servidores de la Nación y encargados de programas sociales, el presidente López Obrador los llamó a trabajar como un reloj, a la perfección, y hacer un lado el sectarismo.

El Mandatario pidió unirse desde abajo porque este año llegarán 25 millones los beneficiados de los programas sociales y se distribuirán en las sucursales del Banco del Bienestar 600 mil millones de pesos, algo que, señaló, no es sencillo.

El Presidente los llamó a hacer un solo equipo para que la gente cobre a tiempo, sin demora, lo que por derecho les corresponde.