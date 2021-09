"Es muy alentador que la gente le tenga confianza a Fuerzas Armadas"

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la confianza que los mexicanos le tienen a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Guardia Nacional (GN).

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador presentó una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre seguridad.

"Vamos avanzando en la percepción de la gente, se va avanzando en cuanto a garantizar la paz y la tranquilidad, poco a poco. Y es muy alentador que la gente le tenga confianza a las Fuerzas Armadas", expresó el Presidente.

Según la encuesta del Inegi, a nivel nacional, durante marzo-abril de 2021, 90.2% de la población de 18 años y más identifica a la Semar como la autoridad que mayor confianza le inspira; seguida del Ejército, con 87.8%; y la GN con 82.7%.

El Presidente mencionó que la Marina es "sin duda" una institución ejemplar con 75 mil elementos, en comparación de los 330 mil que tiene el Ejército.

Dijo que la Guardia Nacional se está fortaleciendo y destacó el aumento de 50 mil millones de pesos para consolidarla y tener presencia en todas las regiones del país.

"Felicidades a las Fuerzas Armadas por el trabajo que están haciendo, nos están ayudando mucho y se están respetando los derechos humanos", declaró el presidente López Obrador.

El Presidente indicó que antes imperaba la impunidad y se refirió a la "atrocidad terrible" de Ayotzinapa.

"En el caso nuestro, la instrucción es que no se violen derechos humanos, y en los resultados, tanto en la Secretaría de Marina, como en la Secretaría de la Defensa, como en la Guardia Nacional, son muy pocas las denuncias", dijo.

Por su lado, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, dijo que desde el inicio de la administración de López Obrador "ha sido una preocupación el que no se presenten ni quejas ni recomendaciones en derechos humanos generadas por la actuación de nuestro personal en nuestras operaciones" y hasta la fecha no hay ninguna.

Sandoval destacó que las Fuerzas Armadas respetan los derechos humanos y aseguró que hay quejas pero "de otra índole, no relacionadas con la actuación de nuestro personal en las operaciones".

Recordó que hay un convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de capacitaciones en protección a los derechos humanos.

"Reitero que en esta administración ha sido todavía más directa la orden de no violentar los derechos humanos y creo que nuestro personal ha entendido que podemos cumplir misiones que tenemos asignadas sin realizar ningún acto que se califique como una violencia en derechos humanos.

"Seguimos y vamos a seguir en ese camino y la Comisión Nacional de Derechos Humanos está atenta a cumplir todo ese proceso de entrenamiento de nuestro personal", reiteró Luis Cresencio Sandoval.