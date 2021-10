Es posible que se saque otra orden de aprehensión contra Robles: abogado

Un tribunal federal confirmó este jueves el amparo concedido a Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que el juez de Control del Reclusorio Sur revise nuevamente la medida de prisión preventiva justificada que le fue impuesta y decida si es posible modificarla para que recupere su libertad.

Epigmenio Mendieta Valdés, abogado de Robles, mencionó que la medida cautelar que tiene la exfuncionaria del sexenio de Enrique Peña Nieto "es excesiva", por lo que tendrá que ser cambiada por una distinta a la que tiene en este momento y de las cuales existen 14 posibilidades.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el abogado Mendieta explicó que la única que es privativa de la libertad es la de la fracción 14 que actualmente tiene la exsecretaria.

El defensor indicó que lo que resulta en este momento es tener una tregua con Rosario Robles porque sus condiciones de salud no son las más óptimas.

Describió que Robles ha bajado 15 kilos de peso, "su salud es endeble" y se le ha agravado la hipertensión.

"Ha perdido el equilibrio un poco y se ha caído en tres distintas ocasiones. Esas tres caídas le han ocasionado lesiones en la columna, en la cadera y en la pierna, de tal manera que hay la necesidad de atenderla médicamente para estabilizarla y salvaguardar su salud y por supuesto su vida", señaló Mendieta.

Detalló que Rosario Robles "afortunadamente" no ha sufrido fracturas pero sí tiene la columna desviada.

"El grado de desgaste que puede ocasionar a una persona que está privada de la libertad va degradando a cualquier persona, no es la excepción en el caso de Rosario", dijo.

Mendienta dijo que sí es posible que la Fiscalía saque otra orden de aprehensión por otro delito para mantenerla en la cárcel, pero una vez que fuera cumplimentada, ella tendría que tomar la decisión de ese distinto procedimiento.

"Es posible, sí, sí es posible. ¿Sería lo más conveniente? Yo creo que por las condiciones de salud ya en este momento de Rosario, no sería lo más conveniente.

"Lo que nosotros esperaríamos es que pudiera optar por el cambio de esta medida cautelar, que pudiera efectivamente recuperarse, ya fuera en su domicilio, mediante visitas periódicas, incluso en un propio hospital y una vez que recobre, que se restablezca de salud, si tiene algún procedimiento diverso que enfrentar, pues lo hiciera dentro del marco de la propia ley.

"Pero desde luego, mediante una medida que le permita poder disfrutar de esto que es indispensable, la salud y por consecuencia la vida", señaló el abogado.

Mendieta recordó que a la exsecretaria de Desarrollo Social le imputaron el delito de ejercicio de indebido del servicio público, que lo convirtieron en dos: Uno por Sedesol y otro por Sedatu.

Remarcó que le podrían imputar otro delito y la Fiscalía está en posibilidad de construir diversas carpetas, que no sería "lo técnicamente ni jurídicamente correcto".