"Es tiempo que la política se deslinde de la delincuencia"

El gobernador Miguel Barbosa Huerta adelantó que próximamente dará a conocer la vinculación que hubo entre el poder público y los criminales, en el proceso electoral que se llevó a cabo en 2018.

Comentó que, en ese entonces, la aparición de delincuentes en la entidad fue operada por servidores públicos. Próximamente, la sociedad conocerá lo que pasó en ese proceso electoral, dijo.

"Va a dar miedo saber a qué nivel se movió eso. Vamos a ver con qué instrumentos del Estado contaron, va a dar miedo saber a qué nivel se metieron y quién vinculó a los delincuentes con la política", afirmó el mandatario poblano.

De la misma manera, consideró que es tiempo de que la política se deslinde en definitiva de la delincuencia en Puebla.

Al tiempo que expuso que en dichos comicios, las y los poblanos fueron testigos de la aparición de delincuentes en la ciudad de Puebla, así como en otras zonas de la entidad.

Situación que fue operada por servidores públicos y en la que fueron utilizados instrumentos del Estado, aseguró en su habitual videoconferencia de prensa.

Barbosa Huerta también recordó que muchos de los delincuentes involucrados ya se encuentran en la cárcel, en cuya detención se hallaron diversas evidencias de lo que se expone y se comprometió a que no habrá impunidad.

De igual forma, aseguró que como gobernador respetará el proceso electoral, pero estará vigilante de que no se viole la ley y que se actúe con imparcialidad, por lo que, cualquier hecho que transgreda esos principios de nuestra democracia, será denunciado.

Para terminar, el gobernador estatal precisó: "La vinculación del poder público con la delincuencia no será un rumor o una aseveración fácil, sino que se probará y acreditará".