"Es un caso especial", dice Sheinbaum sobre ataque a empresario

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que es un caso "especial" el atentado contra el empresario restaurantero Eduardo Beaven Magaña, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), debido a que no tuvo que ver con robo o extorsión sino que estaba involucrado en otro ilícito.

"Hasta donde sabemos pues tiene que intervenir la Fiscalía (General de Justicia), no tuvo que ver con extorsión a esta persona o robo, sino que tuvo que ver con otro tema, directamente involucrado esta persona, no lo estoy acusando a él ni mucho menos, es un caso especial, digámoslo así".

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina comentó que la Fiscalía local dará detalles sobre el ataque y sobre todo para la protección del empresario, pero aseguró que tras el hecho hubo diversos detenidos de forma rápida.

Tenían un mes cazando a restaurantero

EL UNIVERSAL publicó que las personas que intentaron asesinar al empresario restaurantero tenían más de un mes "cazando" a su víctima, revelaron los primeros avances en la investigación luego de que se capturó a El Alemán, líder de la célula delictiva de La Unión, y se encontraron entre sus pertenencias fotografías del empresario.

También localizaron al menos cuatro rutas que seguía el empresario en distintos GPS y teléfonos celulares en poder de los detenidos; esos caminos eran los que constantemente utilizaba el empresario para ir a reuniones, comidas o visitar a sus familiares y círculo cercano en la Ciudad de México e incluso en Cancún, donde la víctima tenía varios negocios del mismo ramo.

Respecto si hay denuncias sobre empresarios extorsionados en la capital del país, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México dijo que sí, principalmente en el Centro Histórico.

Añadió que en la zona del Centro Histórico han realizado entre 20 a 30 detenciones por extorsionar a los empresarios.

"Hay algunos temas de extorsión sobre todo en el centro histórico, Fuera del centro histórico nos reunimos hace menos de un año, por el tema de un empresario de Polanco por bebidas alcohólicas tuvo un episodio de este tipo, (...) Ninguno denunció que hubiera extorsión ni mucho menos".