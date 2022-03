"Es un día negro y vergonzoso", dicen académicos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Ante la decisión de la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de desechar por unanimidad la queja por el presunto plagio intelectual que habría cometido el fiscal Alejandro Gertz Manero, investigadores e integrantes del SNI cuestionaron duramente la determinación y el argumento con el que se rechazó la queja.

"El ´Conacyt de la 4T´ desechó la denuncia por plagio contra Gertz porque no la hicieron los plagiados, que están muertos, sino 250 pares académicos de Gertz. Para todo efecto, el Conacyt acaba de transformar el plagio de obras de muertos en mérito académico para los vivos", aseguró en su cuenta de Twitter el investigador de la UNAM y miembro del SNI, Guillermo Sheridan, quien junto con EL UNIVERSAL ha documentado y cotejado las obras en la que el fiscal ha copiado párrafos completos de otros autores sin dar el crédito correspondiente.

Alma Maldonado, investigadora de la UNAM y de Cinvestav, también a través de Twitter señaló: "La respuesta a la ridícula resolución sobre la denuncia presentada por colegas miembros del SNI sobre el plagio de Gertz Manero. Si denunciantes no son los autores de los textos, no tienen razón para denunciar el plagio. Si te plagias algo de alguien que no te denunciara, ¡vas!".

Esto después de que EL UNIVERSAL diera a conocer un oficio emitido por el Conacyt el 9 de marzo en el que señala que en la Tercera Sesión Ordinaria 2022 de la Junta de Honor del SIN, que se llevó a cabo el 28 de febrero pasado, la Junta desechó la queja presentada el 29 de octubre de 2021, "en virtud que ninguno de los quejosos es autor o demuestra contar con los derechos de propiedad de las obras presuntamente plagiadas, por lo que no hay interés directo en la verificación de las obras señaladas".

El doctor Enrique Rudino Pinera, investigador del Instituto de Biotecnología escribió en su cuenta de Twitter que hace 6 meses, 242 integrantes del SNI, denunciaron ante la Junta de Honor del propio SNI al Dr. Alejandro Gertz Manero "por plagio en segmentos muy claros y largos en al menos dos libros que uso para ser admitido al SIN, hoy nos dieron respuesta desechando nuestra queja", dijo, con el argumento de que "ninguno de los quejosos es autor o demuestra contar con los derechos de propiedad de las obras presuntamente plagiadas...por lo que no hay interés directo en la verificación o rectificación de las obras señaladas".

El investigador agrega: "Es decir, la comisión de honor del SNI, por escrito, estableció que el probable plagio no es suficientemente grave para siquiera investigar más, a menos que se violen los derechos del autor plagiado y se queje en persona... Este es realmente un día negro y vergonzoso para la comunidad académica en México".

Por su parte, la politóloga Verónica Malo Guzmán escribió: "Una tristeza de país La burla de ?@Conacyt_MX? y en lo que se ha convertido el SNI México. Desechan plagio contra Gertz porque quejosos no tienen derechos de bras. ?@FGRMexico?".