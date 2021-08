Es una mentira alevosa acusarme de misógino: Jorge F. Hernández

"Es una mentira alevosa acusarme de misógino", dijo Jorge F. Hernández, escritor y exagregado cultural de la Embajada de México en España, en respuesta a las declaraciones de Enrique Márquez, director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre su despido.

En entrevista con Gabriela Warkentin y Javier Risco de W Radio negó que hubiera insultado u ofendido a la embajadora María Carmen Oñate; dijo que ella no fue consultada acerca de que iba a ser usada como pretexto para su despido, y reiteró que la censura a una columna suya, donde cuestionaba las expresiones de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, fueron el motivo de su cese en la agregaduría culltural de la embajada.

"Fui cesado por vía telefónica, no ha llegado ningún documento oficial donde se informe de la terminación de mi contrato", y añadió que se siente "honrado" de que le hubieran extendido la atención de publicar el despido por medio de un comunicado oficial que, además, tuvieron que corregir.

Agregó que si bien intentaron justificar en su "Avance" que no se debía a su censura, la razón de su despido fue por "el artículo feroz" contra Marx Arriaga. "Sé que desde el principio, siendo funcionario público se espera que uno deje de tener sentido común, voz propia y opinión pública, pero yo soy escritor y lector en primer lugar. Entonces, como no estaba muy clara la explicación tuvieron que publicar esta especie de justificación el sábado en la tarde donde dicen que yo hablé muy mal de la embajadora, porque se trata de clavar las banderillas en donde más duele, donde más 'bots' puedes contratar".

Ahí precisó que el avance lo leyó en presencia de la embajada: "Ella ni fue consultada, ni fue avisada de que iba a ser usada como pretexto. Es una injusticia con ella que es una dama, intachable, que ha manejado maravillosamente la situación de las relaciones entre México y España, y que conmigo ha sido generosa, cordial y muy participativa de todo lo que tiene que ver con el Instituto Cultural de México".

Reiteró: "Me parece una mentira alevosa y hartera el que me acusen de misógino, además por algo que se dijo en una sobremesa donde los comensales eran nuestros amigos y nuestras esposas... No le atinaron al pretexto, se enredaron, y ahora quizás no duden que me acusen de ser andrógino o androide".

Cuestionó por qué hay acusaciones de sus dichos en una comida privada: "Esto es una cosa muy delicada, ¿me pueden acusar algo que dije en una cena, en una comida? Dije otras barbaridades en esa cena, pero ninguna fue de misoginia, ninguna en contra de mi jefa".

A una pregunta de Gabriela Warkentin de por qué se argumenta que dijo algo de la embajadora respondió: "Porque tienen que justificar el cese que aún no ha sido oficializado, y porque vieron que esto se salió de contexto (...) se descontextualizó, vieron que se trata de una persona que osó oponerse a las declaraciones ideologizadas de un compañero funcionario público, del cual afortunadamente ya no soy compañero".

Y demandó: "Que digan la verdad entonces: fue por censura, que no lo nieguen; si fue por otra cosa, que lo publiquen".

"Dicho sea de paso, aplaudo a las cinco personas que trabajaron conmigo los pasados dos años y medio, porque al día de hoy no hemos recibido el presupuesto 2021. Al día de hoy hemos funcionado con ahorros y con nuestro propio esfuerzo. Al día de hoy hemos sobrevivido el confinamiento haciendo cosas en pantalla, porque no podemos recibir más que a 10 personas, ahora que la Comunidad de Madrid permite que entren entre 10 y 15 personas con sana distancia, y aún así no hemos dejado de darle voz a escritores de gran nivel y de gran altura"

Recordó que hace una semana presentó en Madrid su libro Cristina Rivera Garza ("El invencible verano de Liliana"). "Que me digan si soy misógino si ven lo que yo dije en esa presentación. Y muchas de las cosas que dije en esa presentación también sé que pisaron callos. Entonces, que digan las razones, las reales pero que no mientan".

Sobre cómo fue que se dio su despido explicó: "Yo el sábado recibí 27 llamadas por WhatsApp del director ejecutivo de Diplomacia Cultura y hasta la vigésimoséptima fue cuando me dijo que la decisión era mejor que yo ya estaba cesado".

-- ¿De qué hablaban en tantas llamadas?, se le cuestionó.

"Era un termómetro de medir la ebullición y cómo se estaba complicando la situación, pero no se mencionó lo que yo publiqué, porque por lo visto no lo había leído. A lo mejor lo leyó ´a toro pasado´ o lo leyó otra persona. No se me explicó debidamente la razón. Se me explicó la conveniencia, eso sí. Las razones después se expusieron en lo que llamó ´Avance´, pero cuando se publicó el 'Avance', yo estaba con ella (la embajadora) y a mí me consta que ella no estaba enterada. Ella es una dama. Yo parto una lanza en favor de ella. Y también debió haber sido considerada en la decisión, porque tampoco fue considerada en la decisión de despedirme".

-- ¿La insultaste?, le preguntó Gabriela Warkentin,

-- "Lo niego rotundamente. Tengo a los comensales, que son mis mejores amigos y amigas, a mi esposa. Y ellos pueden dar fe de lo que yo hice. Imité a Octavio Paz, comenté otras muchas cosas de muchos temas. Todavía no tenía lo de Messi (que fuera contratado por un equipo mexicano), eso se me ocurrió hasta que ya salió a la luz pública que se va del club (Barcelona), pero se me ocurre que a lo mejor eso también lo ofendió, que lo invité a jugar en el León. Si ha de jugar en México, que juegue en el León, que juegue en un buen equipo, a su altura"

Y concluyó: "Al público en general le quiero decir que yo soy un buen hombre, yo me formé diciendo la verdad y dando mi opinión. Yo no miento y es evidente quiénes son los que mienten. Nosotros tenemos libros, eso es lo que nos salva. Punto".