Es una mujer autónoma, independiente e íntegra: AMLO sobre Ceja

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y quien será propuesta para encabezar el Banco de México (Banxico), es una mujer autónoma, independiente, integra y no una "tecnócrata" que reciba instrucciones del Presidente.

"Ella es una profesional, es una mujer con criterio, autónoma, independiente, una mujer íntegra no es una 'tecnócrata' que reciba instrucciones como era antes del secretario de Hacienda o del Presidente", señaló.

"Eso ya pasó a la historia, me cuesta mucho trabajo, parezco disco rayado estar diciendo que no somos iguales, ofrezco disculpas lo voy a seguir diciendo", dijo.

Esta mañana, en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional el mandatario federal adelantó que esta semana enviará el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja al Senado para encabezar el Banxico.

"En efecto no va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México, voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaría de Hacienda, ella va a ser nuestra propuesta para el Banco de México", reveló.