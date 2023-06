"Es una persona capaz y competente", dice Ebrard sobre hijo de AMLO

A-AA+

CULIACÁN, Sin., junio 21 (EL UNIVERSAL). – "La sugerencia de crear la Secretaría de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel López Beltrán no fue para congraciarme con el Presidente de la República, él es mi amigo; yo veo es que el joven lleva cinco años sin participar en nada y es una persona sensata", dijo el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Precisó que entiende que en estos momentos López Beltrán no puede tomar partido, "pero yo tengo esa idea que puede ocupar el cargo, puesto que veo que es una persona capaz, competente, no tengo noticias de nada de él".

Explicó que su sugerencia de crear una Secretaría de la Cuarta Transformación, de la cual el hijo del Presidente puede ser titular, surgió de los 50 recorridos realizados, previos a esta etapa, denominados Encuentros por el Futuro, donde recogieron opiniones.

Subrayó que en estos recorridos el común denominador fue continuar con los avances de la Cuarta Transformación, los cuales están plasmados en los mismos documentos que se firmaron, por lo que hizo esta formulación.

Ebrard Casaubón dijo que como en Morena y en el órgano electoral tiene normas que observar, encontró que lo único que no está prohibido es soñar, bajo este principio, escuchó a pescadores de Mazatlán que le externaron sus deseos de que se funde una Escuela Nacional de Pesca.

Recalcó que en este encuentro con trabajadores del mar de las playas Norte y Sur del puerto, estos le hablaron de sus sueños de que esta actividad sea separada de la Secretaría de Agricultura, sin tener que aumentar la burocracia y los presupuestos.

Ebrard indicó que estos sueños que le compartieron los considera razonables y sensatos, puesto que no escucho nada que no se pueda realizar en un futuro, ya que ellos conocen muy bien sus actividades productivas.

Durante su primera gira por Sinaloa, cuya recepción en el aeropuerto fue con banda de música, portando él un sombrero de los que portan los hombres del campo, indicó que en esta primera reunión con pescadores los escucho y aprendió algo de cómo viven la vida estos trabajadores.

El aspirante presidencial externó que dentro de su aprendizaje de esta actividad es conocer que la forma de viva les ha cambiado, los motores marinos son más caro, puesto que tienen que cumplir nuevas normas.

Dio a conocer que los acompañó al mar para conocer la forma como manejan las redes de captura de las diversas especies marinas y sus equipos de explotación, aprendizaje que agradeció tener en este encuentro.

Marcelo Ebrard afirmó que los datos de las encuestas que conoce lo colocan en los primeros lugares, por lo que siente que va bien, pero va a intensificar sus recorridos con una política austera.

Sobre su vista a la comunidad de Agua Caliente de Garante, en el municipio de Concordia, subrayó que al igual que la pesca y el turismo, el cultivo y la exportación del mango, es muy importante para el sur de Sinaloa, de ahí su interés de intercambiar puntos de vista con los productores e industriales.