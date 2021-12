"Es una venganza de la CDMX", dice Ahumada sobre su extradición

La noche de este miércoles, el empresario Carlos Ahumada respondió a los señalamientos sobre su extradición, que autorizó el gobierno de Argentina a la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México.

Mediante el noticiero nocturno de Imagen Noticias aseveró que se trata de una "venganza" del Gobierno de la Ciudad de México.

"No me van a extraditar, porque no hay motivos reales, concretos y sobre todo vigentes. Solo se trata de una venganza del Gobierno de la Ciudad de México y de la tremenda y encarnizada asociación en Morena rumbo al 2024", aseguró el empresario.

Asimismo, en el noticiero se difundió una imagen, donde se ve al empresario acompañado de sus hijas cenando en un restaurante de Argentina.

Argentina da luz verde a extradición de Carlos Ahumada. La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México informó que el gobierno de Argentina otorgó la extradición del empresario Carlos Ahumada a nuestro país.

En un comunicado la dependencia informó que la Fiscalía General de la República (FGR), a solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), solicitó al gobierno de la República de Argentina la extradición de Carlos Agustín Ahumada, por la posible comisión del delito del fraude genérico del fuero común, con relación a contratos de obras públicas en diversas Delegaciones de la Ciudad, donde se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente por parte de un juzgado penal de la propia ciudad.

Este miércoles 22 de diciembre, en la Ciudad de Buenos Aires el Juzgado Nacional en lo Criminal número 9 declaró procedente la Solicitud de Extradición de dicho individuo y ordenó realizar la entrega del requerido.