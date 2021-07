Es una vergüenza que el INE no esté difundiendo la consulta: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "es una vergüenza" que el Instituto Nacional Electoral (INE) no está promoviendo la consulta popular del próximo domingo, por lo que acusó al organismo electoral de actuar de forma antidemocrática.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Tercera Brigada de Policía Militar "El Sauz", el Mandatario federal manifestó que "mañosamente" sus opositores acordaron realizar la consulta para este 1 de agosto y no el mismo día de las elecciones intermedias del pasado 6 de junio.?"Mañosamente decidieron hacerla en otra fecha, mañosamente se quedan callados, no informan. Es una vergüenza que los del INE, que deberían de estar difundiendo lo de la consulta porque se supone que es el organismo encargado de promover la democracia qué parece que están en contra de la democracia... no parece, por sus actos se puede demostrar que actúan de manera antidemocrática y los medios de información, silencio", reclamó.

Acompañado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, el presidente López Obrador señaló que la oposición está reclamando que esta consulta está costando mucho, pero "¿para qué no aprobaron que (la consulta se realizara) ese día de las elecciones? Era nada más cosa de tener una boleta adicional".