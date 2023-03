Es válido que próxima presidenta del INE simpatice con Morena, asegura AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es legal y moralmente válido que la próxima presidenta del INE simpatice con Morena porque lo más importante es que sean servidoras públicas imparciales, íntegras y honestas.

"Para empezar más de la mitad de los ciudadanos simpatizan con nuestro movimiento, eso es demostrable, si hay una elección esa mitad tiene posibilidad de participar, si participa cuando simpatizan con nuestro movimiento no están impedidos si no lo prohíbe la ley", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

"Sí en los requisitos no está establecido, porque hay una serie de requisitos legales que hay que cumplir; dirigentes de partidos no pueden estar en estos cargos", dijo.

Al cuestionarle si fuese moralmente válido, López Obrador respondió que sí, porque tiene derecho.

"Si garantizan la imparcialidad, porque lo importante es que sean gente íntegra y honesta; además, se hace un examen y por lo general, los conservadores son muy hipócritas y corruptos; fueron los que saquearon el país y son los que quieren seguir en el INE", declaró.

El presidente López Obrador dijo que cualquiera que llegue al organismo electoral será mejor que los actuales consejeros.

"Quien sea electo para un cargo de consejero va a ser mejor que los que están. Imagínese este señor presidente, Lorenzo Córdova, que va a hacer turismo político conservador a Washington; que va a ver a Almagro de la OEA y al Centro Wilson, apuesta entre intelectuales preocupados por la democracia, el desarrollo y el medio ambiente", expresó.