Esa ley hay que derogarla: AMLO ante aumentar multas por injurias

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- Luego de que en días pasados una diputada de Morena propuso elevar las multas por injurias contra el titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que "eso no importa" y que sería derogada la Ley sobre Delitos de Imprenta.

"Eso no importa porque la autoridad moral, la autoridad política se gana, fundamentalmente, con un recto proceder y con lo que estimo más importante en mi vida, la honestidad.

"Entonces, claro que me van a insultar; pues imagínense los que estaban acostumbrados a robar, a saquear, que vivían colmados de atenciones, de privilegios cuando se sentían dueños de México, pues están muy molestos con la transformación que se está llevando a cabo.

"Pero de eso a que multen a Aguilar Camín, que me insultó públicamente; gran intelectual orgánico, amigo de Salinas y Zedillo y de todos", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

---Esa ley hay que derogarla

"Esa ley hay que derogarla", dijo López Obrador al mencionar las memorias de Gustavo Díaz Ordaz y señalar que "no había nada de tolerancia".

"Eso lo vamos a quitar, como vamos a quitar también, antes de que yo me vaya, el (artículo) 33 famoso, de que un extranjero viene y participa en cuestiones pública, políticas, declara algo, se le aplica el 33; se le expulsa del país", agregó.

López Obrador criticó la creación de organismos autónomos "para defender una oligarquía y lo mismo pasa en el Poder Judicial".