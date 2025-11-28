logo pulso
Industriales y legisladores revisan agenda clave para competitividad y seguridad

Industriales y legisladores revisan agenda clave para competitividad y seguridad

Nacional

Escolta de Carlos Manzo está prófugo: FGE

El Coronel Jiménez Miranda es señalado como responsable de reclutar escoltas vinculados al homicidio

Por Redacción

Noviembre 28, 2025 05:07 p.m.
A
Escolta de Carlos Manzo está prófugo: FGE

El Coronel del Ejército Mexicano José Manuel Jiménez Miranda, jefe del equipo de escoltas del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, permanece prófugo, indicó ayer la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, la cual confirmó que cuenta con una orden de aprehensión en su contra.

Miranda permanece prófugo desde el operativo en el que siete custodios del Edil fueron capturados y posteriormente vinculados a proceso por homicidio calificado en comisión por omisión.

De acuerdo con las investigaciones, Jiménez Miranda no sólo coordinaba la seguridad inmediata del Alcalde; también fue el responsable directo de reclutar y conformar el primer círculo de escoltas, integrado en su mayoría por exmilitares traídos de otros estados para reforzar la protección del Presidente Municipal.

Su paradero se desconoce desde el momento en que consiguió escapar del dispositivo de captura.

La figura del Coronel se volvió aún más relevante porque anteriormente había encabezado la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, cargo que mantuvo apenas 28 días —del 1 al 28 de septiembre de 2024—. Su breve gestión terminó después de ser acusado de violentar a su esposa y amenazarla con un arma de fuego. El propio Alcalde lo separó del puesto.

“Recibí información de una supuesta discusión entre el Secretario de Seguridad Pública y su pareja sentimental [...] le he pedido al secretario separarse del cargo hasta que no queden estos señalamientos esclarecidos”, declaró Carlos Manzo en aquel momento.

A pesar de esos señalamientos, Manzo decidió mantener al Coronel a su lado como jefe de escoltas, en un puesto de total cercanía y confianza, una decisión que ahora es cuestionada por autoridades estatales y federales debido al peso que tiene en la investigación.

Los siete escoltas capturados fueron vinculados a proceso luego de que la Fiscalía argumentó que, aunque tenían la responsabilidad directa de la seguridad del alcalde, no actuaron para evitar el ataque que terminó con su vida. Permanecerán en prisión preventiva en lo que avanzan las indagatorias.

En la misma causa penal también fue vinculado Jorge Armando "N", alias “El Licenciado”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), habría sido él quien dio las instrucciones a los jóvenes que participaron en el atentado.

La ausencia del Coronel Jiménez Miranda es considerada uno de los puntos más sensibles del caso. Su testimonio y su posición dentro de la estructura de seguridad de Manzo podrían determinar si hubo negligencia, omisiones graves o incluso complicidades dentro del cuerpo encargado de proteger al Alcalde. Por ahora, su paradero continúa siendo un misterio que obstaculiza el esclarecimiento completo del crimen.

Grecia Quiroz, Alcaldesa de Uruapan, Presenta Solicitudes de Registro de Marca en el IMPI

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, busca registrar marcas relacionadas con Carlos Manzo y su movimiento político.

